Juventus, forti critiche a Cristiano Ronaldo | "Senza senso"

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta in bilico, ma intanto l’attaccante della Juventus fa discutere a Euro 2020. Il campione portoghese finisce sotto accusa per un gesto in campo

Cristiano Ronaldo monopolizza costantemente l’attenzione pubblica. Il campione portoghese ruba puntualmente il centro della scena con la sua personalità e le sue giocate fuori dal comune. Componenti che riesce a mettere in campo anche attraverso i tricks tipici del suo repertorio. Anche in competizioni di altissimo livello, Ronaldo non si trattiene dal tentare la giocata e lo fa, a volte, anche in maniera irrisoria nei confronti dei diretti avversari.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, annuncio su Vlahovic: “Pronto per la Juventus”

Ciò è successo anche nell’ultima partita che ha visto fronteggiarsi Portogallo e Germania a Euro 2020. Nonostante l’avversario forse Antonio Rudiger e la Nazionale di fronte fosse molto temibile, Ronaldo ha messo in mostra un sombrero beffardo ai danni del difensore del Chelsea. Non solo: ha poi effettuato un movimento d’accompagnamento con le mani e scaricato il pallone con un colpo di tacco. Un gesto tecnico che i suoi fan hanno sicuramente esaltato, ma che è stato ampiamente criticato da molti. Le ultime dichiarazioni contro l’attaccante ne sono la netta prova. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, caccia ai big in scadenza in Serie A: il verdetto di Allegri!

Juventus, l’ex calciatore contro Cristiano Ronaldo dopo il sombrero: l’accusa

Il sombrero della discordia, anzi delle critiche. L’ex calciatore Didi Hamann è esploso, infatti, nei confronti del bomber portoghese dopo il trick ai danni di Rudiger. Ai microfoni di ‘RTE’ non ha risparmiato forti critiche nei confronti dell’attaccante della Juventus: “Credo sia una cosa senza senso. Si alza il pallone, finta e poi passa il pallone di tacco senza guardare. È incredibile e sappiamo che può farlo. Ma penso stia sminuendo il suo rivale“.

I toni si alzano: “In quel momento il Portogallo vinceva 1-0, vi vedo mentre impazzite per questa cosa. Lui è il migliore con Messi, ma è sembrato un ‘tonto’. Se chiedete ai giocatori tedeschi, vi diranno cosa hanno pensato. Sicuramente l’avranno notato”. Hamann conclude sottolineando che, a suo avviso, ciò ha avuto ripercussioni anche per la vittoria della Germania: “Cosa stava cercando di ottenere? Forse ha significato l’inizio della rimonta tedesca”.