Calciomercato Juventus, grande attenzione dei bianconeri sui giocatori in scadenza: il preferito in A per Allegri nel sondaggio di CM.IT

Procede per ora in maniera piuttosto interlocutoria il mercato della Juventus, che osserva lo scenario in attesa di effettuare le sue mosse. Allegri ha le idee piuttosto chiare sui rinforzi che servirebbero ai bianconeri per tornare competitivi ai massimi livelli. C’è da attendersi qualche blitz a sorpresa da una società sempre attenta alle occasioni che potrebbero presentarsi, in particolare per quanto riguarda i giocatori in scadenza di contratto. Tra questi, occhi sulla Serie A dove ci sono molte situazioni interessanti.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta epocale | Pronti 400 milioni

Calciomercato Juventus, affare Kessie: è lui il colpo che serve ad Allegri

Calciomercato.it, nel suo consueto sondaggio, ha chiesto ai suoi utenti su Twitter quale sarebbe, tra coloro che non hanno ancora rinnovato l’accordo in scadenza 2022, il profilo più interessante per Allegri e per il suo gioco. Sondaggio vinto nettamente dal milanista Kessie (52,2%). L’altro centrocampista nel mirino, Brozovic, raccoglie solo il 22,5% dei voti. Ancor meno preferenze raccolte da Insigne (14,8%) e Belotti (10,5%), ritenuti poco funzionali.