Juventus, conferme sull’aumento di capitale da varare in autunno: pronti 400 milioni di euro

Un’iniezione di denaro fresco per contrastare gli effetti pesantissimi causati dal Covid. La pandemia ha colpito tutti i club calcistici a livello globale e la Juventus ha subito una contrazione dei ricavi pesantissima nell’ultimo anno e mezzo. Il club sta per chiudere un bilancio in forte passivo, dopo che anche l’esercizio precedente si era chiuso in rosso. Stando a quanto riferisce ‘Tuttosport’, la situazione debitoria ha raggiunto i 357,8 milioni di euro, ma proprio per questo motivo la proprietà ha iniziato a valutare un aumento di capitale nel prossimo autunno. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, clamoroso: no al ritorno | Ma il prezzo è alle stelle

Calciomercato Juventus, 400 milioni di aumento di capitale

E la cifra varata per l’aumento di capitale aleggia tra i 300 e i 400 milioni di euro. Più o meno la stessa cifra che Stanley Morgan era pronta a mettere sul piatto con il progetto Superlega, per cui è in corso una battaglia legale presso la Corte di Giustizia Europea. Da qui, visto che i tempi non saranno brevi, l’ipotesi sempre più concreta di un aumento di capitale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ciao Juventus | Annuncio vicino: il campione va all’estero!

I fondi che verranno stanziati, serviranno per il mercato, ma in modo indiretto. Come sottolinea il quotidiano torinese, la volontà della proprietà è quella di restare competitiva e il nuovo aumento permetterà di aiutare soprattutto i bilanci, con la politica della proprietà improntata su una rosa più giovane e un monte ingaggi più sostenibili. Niente spese folli dunque, ma l’aumento di capitale potrebbe impedire dolorosi sacrifici.