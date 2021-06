La Juventus dovrà rinforzare in primis il centrocampo, forse il reparto che più ha deluso nell’ultima stagione: due i nomi, anche se il ritorno di Pjanic potrebbe essere scartato

La Juventus è reduce da una stagione deludente soprattutto per gioco espresso. Ad attirare le critiche maggiori spesso è stato il centrocampo di Pirlo, che non è riuscito a brillare né in qualità né in quantità. Un Bentancur, a detta di Allegri, fuori ruolo, un Arthur spesso out per infortunio e poco calato nel calcio italiano oltre a un Rabiot troppo intermittente. Per questo la dirigenza bianconera è pronta a regalare un colpo in mediana al suo ‘nuovo’ allenatore. Da diverse settimane si è ripreso a parlare di un ritorno di Miralem Pjanic, che ha disputato una stagione decisamente negativa a Barcellona, scivolato indietrissimo nelle gerarchie di Koeman. Il bosniaco andrà sicuramente via se ci sarà la possibilità, soprattutto vista la permanenza del tecnico olandese al Camp Nou. E ovviamente l’obiettivo numero uno che resta Locatelli.

Calciomercato, Focolari: “La Juventus non prende in considerazione Pjanic”

Il giornalista Furio Focolari, ospite su ‘Radio Radio’, ha parlato delle mosse a centrocampo della Juve. “È chiaro che alla Juventus serva un giocatore come Locatelli e non credo che il ritorno di Pjanic possa essere preso in considerazione. Ormai però si parte da 50 milioni di euro, che è la valutazione del giocatore del Sassuolo. Anche perché si stanno muovendo anche club esteri. Allegri ha bisogno di un giocatore forte in mezzo al campo”, ha detto l’opinionista.

Dunque il ritorno di Pjanic potrebbe avere chance davvero ridotte, anche perché solo un anno fa è andato via da Torino nello scambio con Arthur e per una cifra altissima. L’ingaggio e l’età inoltre non sarebbero elementi favorevoli nella trattativa. Al contrario di Locatelli, che però costa parecchio e appunto ha gli occhi di tantissimi club internazionali. Nei giorni scorsi si è parlato molto delle inglesi (Tottenham e City), oltre a PSG, Dortmund e Real Madrid. In ogni caso alla Juventus servirà uno sforzo economico.