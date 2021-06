Niente Juventus e addio alla Roma, secondo le ultime di calciomercato Edin Dzeko avrebbe trovato l’accordo per il trasferimento al Fenerbahce

Seguito anche dalla Juventus di Agnelli per il prossimo mercato estivo, Edin Dzeko potrebbe lasciare la Roma per approdare in Turchia. Come riporta ‘sozcu.com.tr’, infatti, il presidente del Fenerbahce avrebbe contattato l’attaccante 35enne trovando l’accordo sull’ingaggio. Positivi sarebbero stati anche i contatti con la società giallorossa, che lo ha sotto contratto fino a giugno 2022. Il grande colpo, secondo il portale turco, dovrebbe essere annunciato addirittura la prossima settimana.

Calciomercato Juventus, Dzeko saluta la Roma: accordo vicino col Fenerbahce

Per le società italiane interessate a Dzeko, Juventus e Inter su tutte, si tratta quindi di una pessima notizia. L’esperto attaccante, cercato anche dai club americani, nella stagione appena conclusa ha realizzato 13 gol e 5 assist in 38 presenze totali. Per lui si tratterebbe di un addio alla Serie A dopo sei stagioni vissute da protagonista nella Capitale. Il campionato turco acquisirebbe così maggior prestigio con l’acquisto di un bomber di caratura internazionale.