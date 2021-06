Calciomercato, annuncio su Vlahovic: “Pronto per la Juventus”

Annuncio su Vlahovic da parte di Pantaleo Corvino, che lo consiglia alla Juventus come colpo di calciomercato

Pantaleo Corvino spinge Dusan Vlahovic verso la Juventus. L’esperto dirigente, ora al Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul bomber della Fiorentina: “Per Vlahovic spaventai il mio club quando nel 2017, per un ragazzo del 2000 extracomunitario e non ancora tesserabile, pagai anticipatamente 1,5 milioni al Partizan per chiudere subito la trattativa e strapparlo alla futura concorrenza – spiega a ‘Tuttosport’ – Per trovare l’accordo con il giocatore, e farlo firmare, dovetti aggiungere il primo dei cinque anni di contratto a quello successivo, quando arrivò fisicamente a Firenze”.

Corvino ha proseguito il suo discorso svelando alcuni retroscena: “Lo ammetto, dopo la firma ero spaventato. Sono convinto che se ne accorse pure il padre di Vlahovic, il quale mi disse: “Direttore, sono sicuro che stai portando a Firenze il nuovo Batistuta”. Rivolgendomi anche alla madre, risposi: “Beh, io ero convinto, invece, di aver portato un nuovo Luca Toni”. Ci fu una risata generale”.

LE BIG – “Vlahovic è un titolare. La qualità non ha età. Vlahovic adesso potrebbe fare il centravanti sia nella Juventus sia nel Liverpool o nel Tottenham“.

CRISTIANO RONALDO – “Ronaldo aveva un senso quando è stato acquistato tre anni fa. Adesso, alla luce di tante altre considerazioni, non c’è più ragione per tenerlo. Ma la Juve sa perfettamente quello che deve fare”.