Altra grande prestazione per il talento della Sampdoria, Mikkel Damsgaard che ha realizzato un gran gol nella vittoria della Danimarca contro la Russia. Le big osservano

La grande serata di Euro 2020 ha contribuito a rimettere sotto i riflettori il talento della Sampdoria Mikkel Damsgaard. L’esterno classe 2000 del club ligure è stato grande protagonista nel largo successo della Danimarca contro la Russia per 4-1, che è valso il secondo posto nel girone e relativo passaggio agli ottavi di finale da seconda in classifica. Una serata quindi trionfale per il laterale della Samp che ha peraltro condito il tutto con una prestazione maiuscola impreziosita da un grandissimo gol di destro che ha sbloccato la sfida nel corso del primo tempo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Europei: tre mesi di stop, cambiano i piani

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Calhanoglu arriva a Milano: i dettagli

Calciomercato Juventus e Inter, Damsgaard non smette di brillare

Ennesima prova di forza di Damsgaard reduce peraltro da un’ottima annata anche in Serie A alla corte di Ranieri, con due reti e 4 assist in 35 presenze di campionato. Una crescita graduale ma importante quella del talentuoso classe 2000 che era stato accostato nei mesi scorsi soprattutto a Juventus e Inter, sempre vigili sui migliori talenti presenti in Serie A. Nello specifico ai microfoni di Calciomercato.it l’agente Jens Orgaard Pedersen preferì non commentare direttamente il doppio interessamento da parte delle big italiane.

Intanto Damsgaard ha proseguito il suo exploit dimostrando il suo valore anche nella prestigiosa vetrina dell’Europeo, che al termine della competizione potrebbe anche far partire l‘asta su di lui, sia tra le grandi di A che quelle di Premier League, sempre alla finestra. Strappato al Nordsjaelland per 6,5 milioni di euro, ora il classe 2000 ha almeno triplicato il proprio valore.