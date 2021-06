Calciomercato Inter, svolta Marotta | L'annuncio sul suo futuro

L’Inter valuta il futuro della rosa, ma anche della dirigenza. Si parla molto delle prospettive per Beppe Marotta: l’annuncio dell’ex Juventus sul suo futuro

L’Inter deve programmare la prossima stagione sul calciomercato e non solo: sicuramente non è impresa semplice. Dopo il trionfo nell’ultima stagione in Serie A, con la conquista dello scudetto, i nerazzurri valutano il futuro ed è impossibile non parlare delle questioni societarie. La Beneamata, infatti, vive un periodo di grande difficoltà in tal senso, legato alle ristrettezze economiche e di spesa registrate da Zhang e Suning.

Una situazione che da mesi affligge il club nerazzurro e che ha dirette ricadute anche sulla costruzione della rosa e sulle prospettive per la Beneamata. Dopo l’addio di Antonio Conte, tamponato con l’approdo di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra, in molti si sono chiesti quale sarà il futuro della dirigenza e in particolare di Beppe Marotta. Un annuncio decisivo non lascia dubbi sulla decisione dell’ex dirigente della Juventus, per cui nelle scorse settimane si è parlato anche di un clamoroso ritorno in bianconero. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Inter, Marotta annuncia la sua permanenza: il progetto convince

Marotta convince alla guida del progetto Inter per le ottime decisioni che è riuscito a portare avanti negli ultimi mesi. Molti tifosi temevano il suo addio, vista la situazione in bilico in casa nerazzurro. Il dirigente, però, ha chiarito nettamente la sua posizione con un messaggio affidato a Fabio Ravezzani per Telelombardia: “Rimango assolutamente. Sul futuro dell’Inter sono molto ottimista. Confermo la felicità di allungare il contratto con i nerazzurri”.

Parole che non lasciano dubbi circa la prosecuzione del dirigente con la Beneamata e che diradano le nubi sul futuro in casa Inter. Vedremo se i nerazzurri riusciranno a ritrovare la stabilità auspicata anche in sede di calciomercato, di certo Marotta è pronto a restare al centro del progetto Inter.