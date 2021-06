Calciomercato, Dragowski all’Inter | Spunta il retroscena

Spunta il retroscena di calciomercato sul possibile trasferimento di Dragowski all’Inter

Tra i calciatori valutati dall’Inter per il dopo Handanovic c’è anche Dragowski della Fiorentina. Gianluca Andrissi, che ha lavorato per 18 anni nella società nerazzurra, ha svelato alcuni retroscena di calciomercato sul portiere classe 1997: “Stagione 2014-15: grazie al lavoro di Piero Ausilio venivano monitorati, in tutta Europa, svariati talenti di tenera età. Tra questi c’era Dragowski – spiega a ‘Tuttosport’ – Quando lavori per l’Inte ti presenti con un marchio rilevante, quindi la pretesa economica è importante. La società avrebbe potuto acquistare Dragowski e mandarlo poi in prestito. Ma a volte ai top club serve un prodotto finito”.

Andrissi ha proseguito la sua analisi: “È un lavoro di Ausilio, tutto ritorna. Il ragazzo è molto interessante. Un giovane con esperienza, che gioca ad alti livelli da tantissimi anni».