Calciomercato Juve, Locatelli bocciato | “Big dal Milan!”

Calciomercato Juve: il Sassuolo chiede almeno 40 milioni di euro per Locatelli. La rivelazione su Kessie

È Manuel Locatelli il primissimo obiettivo della Juventus di Massimiliano Allegri. Il club bianconero punta a rinforzare il centrocampo e ha messo il talento azzurro in cima alla lista degli obiettivi. Le prime prestazioni con la maglia della Nazionale ad Euro 2020 costringono però Cherubini ad accelerare per il classe 1998. Il Sassuolo, dal canto suo, non fa sconti e chiede almeno 40 milioni di euro per il suo talento. Una cifra che la Juve punta ad abbassare con l’inserimento di una contropartita tecnica. In ogni caso, con ogni probabilità il futuro di Locatelli sarà deciso solo dopo l’Europeo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juve, “Kessie alle stesse cifre di Locatelli” | I dettagli

Intervenuto a ‘Top Calcio 24’, il giornalista Graziano Campi si è espresso così sulla situazione Locatelli: “Non capisco perché la Juventus dovrebbe spendere 40 milioni di euro per Locatelli. Visto che Kessie ha il contratto in scadenza nel 2022, se non dovesse rinnovare, penso il Milan lo cederebbe per quella stessa cifra”. Tuttavia, il club rossonero vuole blindare il proprio leader e sta già lavorando al rinnovo fino al 2026. Una pista sulla carta ancora più complicata di Locatelli. Staremo a vedere.