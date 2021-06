Calciomercato Milan, svolta sul rinnovo | Firma fino al 2026!

Calciomercato Milan: pronto un lungo rinnovo per Franck Kessie. Possibile prolungamento fino al 2026: tutti i dettagli

Il Milan vuole blindare Franck Kessie. Il leader della squadra di Pioli è in scadenza di contratto nel 2022 e il club rossonero non vuole farsi trovare impreparato e sta accelerando per il prolungamento. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, si punta ad un rinnovo piuttosto lungo fino al 2026. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Resta da trovare l’intesa sulle cifre: attualmente il centrocampista percepisce 2,2 milioni di euro netti e chiede un importante adeguamento fino a 6 milioni. La trattativa, già avviata, avvicinerà le parti e l’accordo può essere raggiunto lavorando sui bonus. Il Milan vuole tenersi stretto Kessie.