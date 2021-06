Junior Firpo resta nel mirino del Milan, dalla Spagna si sottolinea come il club rossonero sia disposto ad intavolare uno scambio per arrivare al terzino

Nonostante il mercato sia entrato nel vivo solo da qualche settimana, il Milan è certamente uno dei club più attivi. I rossoneri hanno già speso oltre 40 milioni per assicurarsi il portiere Mike Maignan e per riscattare Fikayo Tomori. I rossoneri sono però attivi su tanti altri fronti. Dall’attacco, con Giroud primo nome della lista di Maldini, alla mediana, dove si lavora per il riscatto di Sandro Tonali. Attenzione però anche alla difesa, in particolare ad un possibile rinforzo sulla corsia mancina. Il Milan infatti sta pensando ad un vice-Theo Hernandez e il primo nome sulla lista della dirigenza è quello di Junior Firpo del Barcellona. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Milan, possibile scambio Romagnoli-Junior Firpo

Il Barcellona vorrebbe ottenere dalla cessione del giocatore almeno 16 milioni di euro e la priorità sarebbe quella di cedere il natio della Repubblica Dominicana in Premier League. West Ham e Southampton sono sulle sue tracce, ma il ragazzo ha già comunicato che non è sua intenzione approdare in Inghilterra. Restare in Spagna appare difficile e su di lui ci sono diversi club italiani e la Serie A è un’ipotesi gradita dal giocatore. Milan, Fiorentina e Napoli sono sulle sue tracce, ma secondo ‘Sport’, il ragazzo avrebbe già dato la preferenza ai rossoneri. E il club meneghino, riferisce il quotidiano catalano, sarebbe pronto ad inserire una contropartita tecnica per arrivare al giocatore.

Il nome in questione è quello di Alessio Romagnoli. Il difensore ha un contratto in scadenza nel 2022 e con l’arrivo di Tomori ha perso il posto da titolare. Il Barcellona però sembra scettico a riguardo e non sembra intenzionato ad intavolare uno scambio. Inoltre il club catalano gradirebbe altri profili: piacciono soprattutto Tonali e Kessie, ma appare impossibile che il Milan possa decidere di inserire uno dei due nella trattativa. Resterà quindi da capire come potersi muovere su questo fronte, con il terzino che sembra aver espresso le proprie preferenze. Ora la palla passa ai due club.