Kostic piace anche a Inter ed Hertha Berlino, dove è da poco approdato l’ex Ds dell’Eintracht Francoforte, Fredi Bobic

Dopo l’Inter, Filip Kostic finisce prepotentemente in orbita Lazio. Le informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano l’interesse dei biancocelesti per l’esterno serbo, ma anche che l’operazione ha delle grandi complessità: la prima è dovuta alla mancanza di liquidità da parte della Lazio, liquidità necessaria per accontentare le richieste dell’Eintracht, una bottega molto cara che non a caso vuole non meno di 25-30 milioni di euro; la seconda legata alla formula, i biancocelesti ragionano e puntano sul prestito con diritto di riscatto oppure con obbligo condizionato, mentre il club tedesco al momento aprirebbe solo a una cessione a titolo definitivo. I rossoneri non fanno ‘prigionieri’, ma il classe ’92 è uno dei pilastri della squadra (indossa la numero 10, che ne testimonia l’importanza) e quindi può partire solo se garantisce una immediata entrata nelle casse.

Per i biancocelesti, l’affare può diventare realizzabile in caso di una cessione importante, a tal proposito si parla soprattutto di Correa ma pure di Lazzari, due che Sarri considera non funzionali al suo 4-3-3 a differenza di Kostic, sfruttabile nel tridente d’attacco. Al 28enne piacerebbe eccome trasferirsi in Italia, in cima alle sue preferenze ci sarebbe l’Inter che però adesso è impossibilitata a muoversi sul fronte entrate, specie per un investimento di tale portata. Da non trascurare poi la concorrenza dell’Hertha Berlino di Bobic, suo Ds all’Eintracht fino a qualche mese fa e intenzionato a portarlo in quel di Berlino.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Innocentin su Mancini: “Ha preferito la Nazionale ai top club”

Calciomercato Inter e Lazio, Kostic super assist-man

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

In Germania dal 2014 e all’Eintracht dal 2018, Kostic viene da una grande stagione. I numeri sono una sentenza, tutti dalla sua parte: 4 gol e ben 17 assist.