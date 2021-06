Innocentin, agente da anni vicino al ct Mancini: “Offerte di top club dall’Italia e dall’Inghilterra, ha preferito seguire il cuore”

“Ho un rapporto straordinario con Roberto Mancini, c’è grande stima umana e professionale, quando c’è stata qualche situazione adatta a lui, come quella del Galatasaray, gliel’ho proposta. Non adesso, non ora che in Nazionale sta coronando un sogno”. Nicola Innocentin, agente ed intermediario internazionale, da anni attenziona le vicende del ct azzurro. “I sondaggi non sono mancati negli ultimi mesi. Quando Roberto ha assunto, inizialmente, l’incarico di allenatore dell’Italia, la missione era quella di arrivare agli Europei e di disputarli al meglio. Prima dell’Europeo è stato molto bello che sia da parte della Figc sia parte di Mancini ci sia stato il desiderio di prolungare. Un segnale forte dato a tutto il calcio internazionale. Quando ci siamo incontrati prima dell’Europeo, mi sono congratulato di questa scelta fatta nei modi e nei tempi giusti, prima del ritiro”. Anche perché, le offerte non sono mancate. “Non posso fare i nomi delle squadre, ma stiamo parlando di top club italiani ed inglesi, squadre di primo livello che hanno fatto sondaggi importanti per portare Mancini sulla loro panchina. Stiamo parlando delle geografie dove a Roberto piacerebbe lavorare, anche se la progettualità è determinante. Quando non ci sono i presupposti per lavorare ed avere certi risultati preferisce non andare avanti”.

Innocentin: “Mancini ci ha restituito l’amore per la Nazionale”

“Mancini – prosegue Innocentin – preferisce far parlare il campo, come ha fatto da calciatore e da allenatore nelle squadre di club. Non esser estroverso dal punto di vista mediatico è legato solo alla sua voglia far risultati”

Ed ora, c’è una nazione che sogna con la nazionale. “Roberto e tutto il suo staff ci hanno fatto nuovamente innamorare di questa Italia, facendoci sperare di tornare ad esser dove storicamente siamo stati, al vertice. Da tifoso e spettatore, poi, non ho potuto non constatare il grande piacere e la grande coesione che i ragazzi hanno. Sono stato stupito positivamente da questo tipo di atteggiamento. Per questo giocheremo un Europeo da protagonisti: la coesione la portiamo anche a livello tecnico. C’è un’amalgama che può fare la differenza. Ho letto anche di polemiche sulle convocazioni: solo Mancini – chiosa Innocentin – ha seguito tutti gli stage e gli step fatti per costruire questo gruppo. Con Francia, Belgio e Portogallo credo che l’Italia abbia le carte in regola per giocarsela fino in fondo”