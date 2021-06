Calciomercato Juventus, blitz Pogba | Incontro decisivo

Migliore in campo contro la Germania, Pogba resta un sogno di calciomercato della Juventus, ecco le ultime dalla Francia

Dopo un’annata complicata con la maglia del Manchester United, Paul Pogba spera di sfruttare la vetrina di Euro 2020 per mostrare la migliore versione di se stesso con la Francia. Missione compiuta, almeno per quanto riguarda la gara d’esordio contro la Germania, con tanto di premio come migliore in campo. Mostrando le giocate del giocatore ammirato in bianconero, il centrocampista francese ha alimentato ancora di più le tante voci di calciomercato, a partire dal possibile ritorno alla Juventus. Sotto contratto con i Red Devils fino al 2022, ad oggi il Polpo non ha dato grandissimi segnali in tema rinnovo, incoraggiando anche gli altri club interessati a farsi avanti.

Calciomercato Juventus, Pogba-Psg: si muove Raiola

Oltre al Real Madrid, la dirigenza juventina dovrà fare molta attenzione al Paris Saint-Germain, passato all’azione nei giorni scorsi. Secondo ‘RMC Sport’, infatti, di recente ci sarebbe stato un incontro tra Mino Raiola e Nasser Al-Khelaifi per parlare proprio del centrocampista francese, anche in vista di un possibile arrivo a costo zero a luglio 2022, bissando quanto già accaduto in questa estate con Donnarumma.