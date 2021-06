Calciomercato, UFFICIALE | Buffon riparte dal Parma

Ora è anche ufficiale: Gianluigi Buffon riparte dal Parma dopo aver lasciato la Juventus. L’annuncio era nell’aria ed è arrivato questa mattina

La voglia di giocare ancora ha prevalso nel 43enne Gianluigi Buffon che ha detto addio alla Juventus, per la seconda volta ed ha ritrovato nel Parma un progetto stimolante per il prosieguo della propria carriera. L’ufficialità del grande ritorno ai ducali del campione del mondo 2006 era ormai nell’aria da giorni, ed è arrivata questa mattina con un simpatico tweet da parte della società gialloblu. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Sorrentino: “Peccato per Donnarumma, ma è una scelta. Buffon…”

Il Parma ha infatti reso noto il rientro di Buffon con un breve video di poco meno di un minuto con il portiere in versione attoriale impegnato ad aprire uno scrigno con all’interno una vecchia maglia del Parma e quella di Superman. In chiusura l’ex Juve annuncia poi in telecamera: “I’m back”.