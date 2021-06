Tutto fatto per il ritorno a Parma di Gianluigi Buffon. E’ atteso per giovedì l’annuncio: ecco i dettagli dell’accordo che firmerà il portiere

Lo scorso 28 gennaio ha compiuto 43 anni ma la voglia di giocare di Gianluigi Buffon è ancora tantissima. Il portiere, che ha detto addio alla Juventus, per la seconda volta, era alla ricerca di un progetto convincente per non dire basta con il calcio giocato e l’offerta giusta è arrivata: come raccontato nei giorni scorsi, Buffon ha scelto di far ritorno al Parma. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Giocherà in Serie B nell’ambizioso club di Kyle Krause: l’accordo è totale e come raccolto da Calciomercato.it, l’annuncio è atteso per la giornata di giovedì. Per il classe 1978 un contratto biennale a cifre importanti da vero top player, con alti bonus.