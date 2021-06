Dalla Spagna sostengono che Jorge Mendes avrebbe offerto Rafael Leao al Real Madrid. L’attaccante portoghese potrebbe lasciare il Milan

Tanti affari tra Real Madrid e Milan. I due club sono in trattativa per trovare un accordo per Brahim Diaz. L’idea è quella di prolungare il prestito di un’altra stagione: i rossoneri vorrebbero anche l’inserimento del diritto di riscatto ma sia il calciatore che i blancos non sembrano molto propensi a questa soluzione. Servirà ancora qualche giorno ma alla fine Brahim Diaz dovrebbe continuare a vestire la maglia del Milan, anche grazie al via libera di Carlo Ancelotti.

Calciomercato Milan, proposto Leao al Real

Tra Milan e Real, però, potrebbero esserci altri affari. Almeno questa sarebbe la volontà di Jorge Mendes. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il noto agente portoghese avrebbe offerto al club spagnolo, Rafael Leao. Il giovane attaccante potrebbe essere vista come un’alternativa agli obiettivi Mbappe e Haaland, difficili da raggiungere. Al momento, però, il Real non sembra disposto a sedersi a trattare. Il futuro di Leao resta comunque tutto da scrivere: il giocatore non appare essere più considerato incedibile e di fronte ad una proposta sui 35 milioni di euro potrebbe davvero lasciare Milano. Attenzione, soprattutto, alle possibili offerte provenienti dal Marsiglia o dal Borussia Dortmund.