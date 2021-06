Calciomercato Milan, no all’offerta | Chiedono il doppio!

Calciomercato Milan: nel mirino dei rossoneri anche il talento del Marsiglia Boubacar Kamara. Tutte le cifre e i dettagli

Sono settimane caldissime in casa Milan sul fronte calciomercato. Il club rossonero è finora il più attivo in entrata ed uscita: è già arrivato il sostituto di Donnarumma, Mike Maignan, ed oggi è stato ufficializzato il riscatto di Tomori. La dirigenza aspetta inoltre una la risposta definitiva di Calhanoglu sul rinnovo del contratto, e continua a lavorare in entrata. Uno dei nomi accostati a centrocampo è quello di Boubacar Kamara. Il centrocampista classe 1999 di proprietà del Marsiglia è finito sui radar del Milan: ecco gli aggiornamenti dalla Francia. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Milan, ecco la richiesta del Marsiglia per Kamara | Le cifre

Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, che conferma l’interesse del Milan, il club rossonero sarebbe disposto ad offrire circa 12 milioni di euro più bonus per il francese. Tuttavia, il Marsiglia, nonostante la scadenza di contratto nel 2022, chiede addirittura il doppio: almeno 20-25 milioni per liberare il proprio talento. Maldini e Massara sono dunque avvisati: l’OM non fa sconti per Kamara.