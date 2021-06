Calciomercato Juventus, futuro Haaland | Accordo firmato

Erling Haaland monopolizza le attenzioni sul calciomercato, anche in ottica Juventus. Nel futuro del bomber del Borussia Dortmund è all’orizzonte a una nuova sterzata clamorosa

Erling Haaland è entrato inevitabilmente nel mirino dei maggiori club internazionali con le sue straordinarie qualità. Un talento da tenere particolarmente d’occhio, per il presente e per il futuro, che nell’ultima stagione si è configurato come uno dei migliori attaccanti centrali con la maglia del Borussia Dortmund. Affermazioni che sono dimostrate dai numeri, assolutamente spaventosi, che l’hanno caratterizzato in Germania nell’ultimo anno: 41 gol in 41 partite per la punta che ora è al centro del mercato.

E’ noto come le richieste del Borussia per cedere il calciatore siano particolarmente alte. Si parla di più di 100 milioni, con una clausola al ribasso, da 75 milioni, che si attiverà solo a partire dal 2022. I club interessati sono tantissimi e tra questi c’è anche la Juventus, che da mesi segue l’evoluzione del calciatore e le sue prospettive in ottica calciomercato. Il futuro del bomber, però, potrebbe subire una netta sterzata nelle prossime settimane e portarlo verso una direzione inaspettata. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, futuro in Premier per Haaland: accordo con il Chelsea

Haaland al centro del mercato, dunque, e i rumors sul suo futuro continua a impazzare e potrebbero concretizzarsi presto in una direzione lontana dalla Serie A e da Torino. In particolare, negli ultimi giorni vi avevamo riportato i rumors su un suo possibile addio con direzione Real Madrid. Una pista da seguire con grande attenzione, ma che ora potrebbe passare in secondo piano.

Secondo quanto riporta Ian McGarry di ‘The Transfer Window Podcast’, il bomber avrebbe già un accordo con il Chelsea, dopo aver accettato e firmato le condizioni personali. Una svolta che sarebbe clamorosa per l’attaccante: Thomas Tuchel, dopo la conquista della Champions League, l’ha individuato come l’uomo giusto per dare l’assalto alla Premier League. Ciò che manca è l’accordo con il Chelsea per quello che potrebbe essere sicuramente un trasferimento record. Vedremo se la pista decollerà nelle prossime settimane.