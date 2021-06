Cristiano Ronaldo è legato alla Juventus da un contratto in scadenza a giugno 2022. Si parla con insistenza di un suo ritorno al Manchester United

Cristiano Ronaldo vuole lasciare la Juventus e lo stesso club bianconero intende privarsene per liberarsi del mega ingaggio di 31 milioni di euro netti, 54-55 lordi. L’ostacolo al divorzio tra il fuoriclasse portoghese e ‘La Vecchia Signora’ è proprio lo stipendio, alla portata solo di pochissimi club: Real Madrid, Paris Saint-Germain e i due Manchester. Le ‘Merengues’ però non sono intenzionate a riprenderselo, i francesi lo valuterebbero solo in caso di cessione di Mbappe. E i due Manchester? Il City non ci pensa e forse lì nemmeno ci andrebbe visto il suo grande passato allo United, da alcune fonti date in pole, da altre molto meno.

A proposito del Manchester United e del non interesse per CR7, ecco le parole del collega Giovanni Armanini – spesso ospite alla nostra CMIT TV – nella diretta Twitch di ‘Juventibus’: “Hanno mollato Ronaldo quando ha rinnovato il contratto di Cavani – le sue parole – In attacco, se farà qualcosa, sarà Sancho“. In effetti gli inglesi sarebbero molto vicini al classe 2000 del Borussia Dortmund, affare da 70-90 milioni di euro.