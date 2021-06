Non solo Hakimi e Lautaro Martinez: in casa Inter, verranno valuta offerte irrinunciabili anche per Lukaku e Barella

L’Inter ha bisogno di soldi freschi per rimpinguare le casse e sanare i conti in rosso. È questo il diktat del gruppo Suning, proprietario della squadra nerazzurra, e del giovane presidente Steven Zhang. Tra i sacrificabili, ci sono i nomi di Achraf Hakimi, che dopo una sola stagione a Milano potrebbe andare via, e Lautaro Martinez, da sempre nel mirino del Barcellona ma non solo. Per l’esterno marocchino, è forte il pressing del Chelsea di Thomas Tuchel, fresco vincitore della Champions League, che sembra aver superato il Paris Saint-Germain avvicinandosi agli 80 milioni di euro richiesti dall’Inter. Per quanto riguarda il ‘Toro’, invece, resta in ballo la questione del prolungamento contrattuale, con conseguente adeguamento dell’ingaggio. In caso di fumata nera, e di offerta importante, anche del suo futuro si dovrà discutere.

LEGGI ANCHE>>>Inter, aggiornamento UFFICIALE sulle condizioni di Eriksen | Impiantato un defibrillatore cardiaco

Ma non sono i soli, almeno a sentire le parole del giornalista Alfio Musmarra: “Gli indiziati principali per essere sacrificati sono Hakimi e Lautaro Martinez – le sue parole a ‘Top Calcio 24’ – Poi, se arriverà un’offerta irrinunciabile per Lukaku e Barella verrà valutata. Vlahovic? Per me è una follia prenderlo oggi, alla valutazione che dà la Fiorentina (60 milioni di euro, ndr) al suo cartellino. Andava preso un anno fa, quando non segnava e aveva un costo diverso”