Non solo Cristiano Ronaldo, l’estate di Jorge Mendes si preannuncia infuocata e coinvolge anche Inter e Juventus

Già grande protagonista dell’estate con l’arrivo di José Mourinho alla Roma, Jorge Mendes incontrerà prossimamente la Juventus per fare il punto sul futuro di Cristiano Ronaldo. Seguito da Manchester United e Paris Saint-Gernain, l’asso portoghese ha mandato messaggi evasivi sul suo futuro. L’estate del super agente si preannuncia molto movimentata, anche su altri fronti. Ormai da settimane, infatti, si parla di un possibile trasferimento di altri due assistiti della ‘Gestifute’: Joao Felix e Bernardo Silva. Il primo è stato accostato sia alla Juve che all’Inter (in un ipotetico scambio con Lautaro Martinez), mentre per il mancino del City si è parlato di ipotesi bianconera.

Calciomercato Juventus e Inter, Mendes allontana Felix e Silva

Secondo le ultime indiscrezioni, tuttavia, le due squadre italiane potrebbero rimanere a mani vuote. ‘Eurosport’ parla infatti di un possibile e clamoroso scambio tra Atletico Madrid e Manchester City. Entrambi i calciatori vedrebbero di buon occhio un simile scenario, in virtù della scarsa considerazione ottenuta da Simeone e Guardiola durante la scorsa stagione. Non è un mistero, d’altronde, che i ‘Colchoneros’ stanno cercando una nuova spalla per Luis Suarez per dare il benservito al talentino portoghese, come testimonia il prepotente ritorno di fiamma per Lautaro.