Calciomercato Juventus, parla la mamma di Ronaldo: c’è l’annuncio

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta appeso a un filo: a fare parzialmente luce sul portoghese della Juventus è stata la mamma

Ronaldo resta il principale rebus di calciomercato della Juventus. Il campione portoghese oggi debutterà a Euro 2020 contro l’Ungheria, per difendere il titolo di campione d’Europa conquistato in Francia ormai cinque anni fa. Il suo futuro però continua a tenere appesi i bianconeri, che devono decidere le mosse in entrata. Con la permanenza ormai scontata di Morata e il possibile rinnovo di Dybala, se dovesse restare anche lui allora la Juventus dovrebbe cercare un profilo probabilmente diverso rispetto alle necessità soprattutto tecniche scaturite da un suo addio.

Intanto a parlare è stata la mamma, Dolores Aveiro, intervistata a Madeira a poche ore dall’esordio del figlio: “E’ in forma, continuerà altri tre anni. Ho parlato con lui, mi ha mandato un messaggio, gli ho fatto gli auguri e lui ha detto ‘grazie mamma’“, le parole riportate da ‘gazzetta.it’. Sulla partita di oggi: “Vinceremo 2-1. Un gol di Ronaldo e l’altro… non importa, anche un autogol. Ho acceso una piccola candela alla Cattedrale di Funchal per tutti loro”.