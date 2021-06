Lautaro Martinez è sempre più lontano dall’Inter, ecco lo scambio con la big europea che potrebbe beffare anche la Juventus







Il Barcellona non demorde, anzi. Uno degli obiettivi numero uno di questa finestra di calciomercato rimane, infatti, Lautaro Martinez, sempre più lontano dall’Inter, che ha bisogno di fare cassa. Archiviata, in pratica, la trattativa con Erling Haaland, troppo costoso per le finanze blaugrana, il club di Joan Laporta, con Lionel Messi in testa, hanno puntato l’argentino. L’idea è quella però di uno scambio con i nerazzurri che potrebbe mettere nei guai anche la Juventus che, secondo quanto si vocifera negli ultimi giorni, sarebbe interessata alla seconda punta dei culé. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, doppio sì | Lo scambio decolla

Infatti, l’idea, secondo quanto riferito da ‘Diariogol.com’, è quella di mettere sul piatto Antoine Griezmann. L’ex Atletico Madrid, arrivato nell’estate del 2019 per 120 milioni di euro, sarebbe quindi la pedina di scambio per arrivare al classe 1997, assieme a 20 milioni di euro. In questo modo, da Barcellona, si prenderebbero due piccioni con una fava perché si potrebbe strappare alla concorrenza Lautaro, e ci si liberebbe dell’attaccante francese, che percepisce uno stipendio molto importante, e che ha compiuto quest’anno trent’anni.

Calciomercato Inter, Lautaro per Griezmann | I dubbi dei nerazzurri

E a proposito di ingaggio, lo scambio tra Lautaro Martinez e Griezmann potrebbe non andare in porto proprio per l’eccessivo costo dello stipendio del blaugrana. Con 18 milioni netti a stagione, il francese sarebbe un peso ulteriore che l’Inter potrebbe non essere in grado di sobbarcarsi.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato, la Juventus mette fretta: affondo per l’attaccante | Nuova offerta

L’obiettivo principale della dirigenza nerazzurra, infatti, è quella di ridurre il monte ingaggi, e mettere a bilancio anche quello dell’attaccante del Barcellona sarebbe un po’ difficile, a meno che lo stesso calciatore campione del mondo 2018 non sia disponibile a eventuali sconti in virtù del decreto crescita. La Juventus, comunque, è avvisata: Laporta fa sul serio, in alternativa servono 70 milioni di euro.