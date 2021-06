Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora da scrivere. Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto della situazione sull’attaccante della Juventus

Le ultime dichiarazioni di Cristiano Ronaldo non hanno fatto chiarezza sul suo futuro, che resta ancora tutto da scrivere. L’attaccante portoghese è concentrato sugli Europei e la testa è solo alla Nazionale, per tutto il resto ci sarà tempo. I tifosi della Juventus, dunque, dovranno aspettare ancora un po’ per capire se il giocatore continuerà a vestire il bianconero anche la prossima stagione.

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, ha fatto il punto della situazione legata a Cristiano Ronaldo: “Il suo procuratore Jorge Mendes si sta guardando intorno, l’ipotesi più probabile, in caso di cessione, è il PSG, mentre il Manchester United è defilato, avendo chiesto a CR7 di ridurre il suo ingaggio. La Juventus, comunque, si sta attrezzando anche nell’ottica che Ronaldo onori il suo ultimo anno di contratto con i bianconeri. Il suo futuro verrà delineato al termine degli Europei”.

Non c’è ancora certezza dunque sul futuro di Cristian Ronaldo. Come vi abbiamo raccontato il desiderio del portoghese sarebbe quello di far ritorno al Real Madrid, ipotesi questa al momento non percorribile visto che Florentino Perez vorrebbe puntare su Haaland o Mbappe. Non si può escludere, comunque, alla fine, una permanenza alla Juventus.