La Juventus a caccia del vice Szczesny dopo l’addio di Buffon. Sul taccuino della società bianconero anche il brasiliano Diego Alves

Tra i nodi dal risolvere alla Juventus c’è anche quello di vice Szczesny, casella rimasta al momento vuota dopo l’addio di Buffon ai pali bianconeri, con il portiere di Carrara ad un passo dalla firma con il Parma. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus, Dragusin nell’affare Locatelli: tutti i dettagli

Tanti i nomi che circolano per la porta della ‘Vecchia Signora’, con il nome di Sirigu dai cugini del Torino che sarebbe oggetto di valutazioni negli ultimi giorni da parte della dirigenza della Continassa. Ospina, via Napoli, viene ritenuto tropo costoso, mentre un’occasione potrebbe essere rappresentata da un altro polacco come Skorupski, la cui permanenza al Bologna è in bilico come afferma ‘Tuttosport’.

Juventus, spunta Diego Alves come vice Szczesny: è l’incubo di CR7

Inoltre, occhio alle piste a sorpresa dall’estero. Infatti, scrive ‘La Stampa’, nei radar di Cherubini e degli uomini mercato bianconeri ci sarebbe pure Diego Alves, esperto guardiapali in forza al Flamengo. Il brasiliano ha una lunga militanza nella Liga e ha passaporto spagnolo, aspetto da tenere in considerazione per le liste. Diego Alves sarebbe un profilo apprezzato dalla Juve, un po’ meno (e incubo dal dischetto) da Cristiano Ronaldo considerando che in carriera gli ha neutralizzato tre rigori su quattro ai tempi della militanza nel campionato spagnolo con le maglie di Valencia e Almeria. Vedremo nelle prossime settimane su quale nome Cherubini e soci affonderanno il colpo per riempiere la casella di vice Szczesny.