CM.IT | Napoli, Eustaquio nel mirino del Porto: le cifre

Il Napoli ha espresso apprezzamenti per Stephen Eustaquio, centrocampista del Pacos Ferreira: le ultime di Calciomercato.it

Dopo l’addio di Bakayoko, il Napoli deve necessariamente acquistare un altro centrocampista per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti. Come vi avevamo anticipato ieri, il nome più caldo è quello di Thorsby, per il quale il club partenopeo offrirebbe anche Antonio Cioffi per abbassare le pretese della Sampdoria. Ma nella lista di Cristiano Giuntoli c’è anche Stephen Eustaquio, centrocampista del Paços Ferreira.

Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, il Napoli non ha presentato un’offerta ufficiale per Eustaquio. Il mediano canadese -con passaporto portoghese- potrebbe lasciare il Paços Ferreira e anche altri club sono interessati. Al giocatore piacerebbe approdare in Serie A, ma in pole position c’è il Porto. La valutazione che Os Castores fanno del giocatore è di circa 7 milioni di euro: un prezzo destinato a salire se le richieste dovessero aumentare.