Il Milan si concentra sul calciomercato, alla ricerca di possibili colpi in attacco. Accelera la pista per i rossoneri: le prossime 48 ore potrebbero già essere decisive

Il futuro del Milan passa anche dai possibili colpi in entrata per il club rossonero. Dopo l’ingresso in Champions League, il club milanese va a caccia di nomi non troppo costosi, ma ideali per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Gli sforzi della dirigenza, in questa fase, si concentrano sull’attacco. Le condizioni di Zlatan Ibrahimovic, per il momento, non lasciano tranquillo il club rossonero, che ha comunque bisogno di un’alternativa di livello per completare il reparto.

Da settimane, il nome in pole position per l’attacco rossonero è quello di Olivier Giroud. Il bomber francese per esperienza internazionale e profilo rappresenta un nome ideale per i rossoneri. L’intenzione del club milanese è chiudere l’affare in tempi brevi: di seguito le ultime novità a riguardo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Milan, affondo per Giroud: si può chiudere in 48 ore

Il nome di Giroud è, dunque, quello buono per l’attacco del Milan. Nel weekend è entrata nel vivo la pista che potrebbe portare il francese in Italia. Un’accelerata importante che, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, potrebbe permettere all’operazione di concludersi entro 48 ore. L’intesa per il contratto potrebbe arrivare, dunque, in tempi brevissimi. Sul tavolo biennale o triennale con facili vie d’uscita.

Si sta limando sempre di più anche la differenza tra domanda e offerta: 3,5 milioni contro i 4 richiesti, con il Decreto Crescita che aiuterà a contenere i costi del nuovo ingaggio. Già nella giornata di oggi, sono previsti appuntamenti tra Gazidis, Maldini e Massara: nuovi contatti a Londra per cercare di lanciare definitivamente il colpo. Il procuratore del francese si è impegnato a definire il via libera dal Chelsea e ha confermato la possibilità di liberarsi dal Chelsea a zero. Il calciatore è convinto che il rinnovo sia stata solo una mossa per non permettere al francese di approdare sul mercato inglese ed è convinto di ottenere il via libera per l’Italia. Sono ore decisive: la fumata bianca tra Giroud e il Milan è a un passo.