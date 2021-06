Le ultime di Calciomercato.it sulle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic, nessuna preoccupazione

E’ scattato l’allarme per Zlatan Ibrahimovic. Nelle ultime ore, dopo le parole del Ct della Svezia, Janne Andersson, sono circolata tante notizie in merito alle condizioni del bomber rossonero. Si è parlato anche di un possibile intervento. La verità è che il giocatore sta proseguendo con le terapie dopo il trauma distorsivo del ginocchio sinistro. In casa Milan – come appreso dalla redazione di Calciomercato.it – non c’è ancora alcun tipo di preoccupazione e si attende la conclusione del trattamento conservativo, che andrà avanti fino al prossimo 30 giugno.

Milan, le ultime di CM.IT sull’infortunio di Ibrahimovic

Il percorso che sta affrontando Ibrahimovic è quello stabilito lo scorso maggio ed è prematuro fare previsioni per il futuro. Bisognerà dunque aspettare ancora qualche giorno per avere aggiornamenti chiari sulle condizioni dello svedese. Appare evidente che le parole di Andersson, che ha provato a far un ultimo tentativo per convocare Ibrahimovic, siano arrivate anche per motivare l’assenza del calciatore ai prossimi Europei. Il bomber inizialmente ha provato ad esserci ma non essendo al 100% ha preferito, a malincuore, pensare alla prossima stagione.