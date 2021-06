Carlo Ancelotti non avrebbe alcuna intenzione di puntare su Odriozola. Il terzino può così sbarcare in Italia, Inter e Milan alla finestra

Sono ancora una volta tanti i calciatori in esubero dal Real Madrid. Nelle ultime sessioni di calciomercato, il Milan è stato tra i club più attivi e pronti a cogliere l’occasione dai blancos. Sono arrivati Theo Hernandez e Brahim Diaz (con quest’ultimo si sta trattando per rinnovare il prestito) ma potrebbero esserci nuovi affari.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

L’ultima idea porterebbe ad Alvaro Odriozola, che non rientra nei piani di Carlo Ancelotti. Il terzino – come riporta in Spagna il collega Edu Pidal di Onda Cero – potrebbe sbarcare in Italia: oltre al Milan, un’altra ipotesi è quella che porta all’Inter. I nerazzurri, che oggi hanno incontrato l’entourage di Emerson Royal, potrebbero presto fare in conti con l’addio di Hakimi.