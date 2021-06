Calciomercato Milan, futuro Calhanoglu: l’annuncio del turco!

Hakan Calhanoglu – intervenuto in conferenza stampa – ha parlato del suo futuro. Il contratto del turco con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno

Futuro tutto da scrivere per Hakan Calhanoglu. Il numero dieci turco, che domani con la sua nazionale affronterà l’Italia, per la prima partita degli Europei, è intervenuto in conferenza stampa. Il calciatore, parlando in italiano, si è così espresso: “Nel mio futuro c’è ancora il Milan – esordisce – Ho già parlato tre giorni fa con Paolo Maldini, abbiamo parlato del Milan e gli ho detto che volevo concentrarmi sull’Europeo. Ma la prima responsabilità ce l’ha il Milan, ho grande rispetto per Maldini e Massara e se c’è qualcosa io parlerò con loro”.

Il contratto di Hakan Calhanoglu, con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno. La trattativa per il rinnovo non è ancora sfumata ma Maldini difficilmente cambierà l’offerta già presentata al turco, di 4 milioni di euro netti a stagione. Come raccontato, dal Qatar non sono stati mossi passi concreti per l’acquisto del calciatore, che ad oggi dunque non ha grandissime alternative. Sullo sfondo resta la Juventus, ma con l’arrivo di Allegri le priorità sono diventate altre. Vedremo se Calhanoglu avrà voglia di aspettare altre offerte o se deciderà di rinnovare col Milan.