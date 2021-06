Il Milan ha annunciato di aver ceduto, con la formula del prestito, Marco Brescianini. Il giovane centrocampista indosserà la maglia del Monza

Tempo di cessioni in casa Milan. I rossoneri – attraverso i propri canali ufficiali – hanno annunciato di aver dato in prestito Marco Brescianini al Monza.

Il club rossonero e i brianzoli avevano trovato un accordo giorni fa. Il giovane centrocampista continuerà a giocare dunque in Serie B, dopo l’avventura con la maglia della Virtus Entella.