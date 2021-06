CMIT TV | Torchia (ag. Rugani): “Juve? Troppi difensori. Sulla Superlega…”

Intervenuto in diretta sulla CMIT TV Torchia, agente di Rugani, ha dichiarato: “Alla Juve ci sono troppi difensori. Demiral il più appetibile”

Nel corso della diretta della CMIT TV è intervenuto anche Davide Torchia, ex giocatore ed attuale agente di Daniele Rugani. Il procuratore ha parlato del difensore suo assistito, che questa estate rientrerà a Torino: “Effettivamente alla Juventus sono troppi difensori. È anche vero che nell’unico anno in cui hanno avuto quattro centrali sono spesso stati in emergenza. Contano i contratti firmati e la volontà degli allenatori e dei club”. Aggiungendo, poi, che: “Ad oggi i difensori della Juventus sono Bonucci, de Ligt, Rugani, Demiral e Dragusin. Poi credo che rinnoveranno anche Chiellini“.

Riguardo ad una possibile cessione nel reparto difensivo da parte dei bianconeri, Davide Torchia ha dichiarato: “Difficilmente invece andrà via Bonucci, per i costi che ha non è più appetibile all’estero. Il più appetibile potrebbe essere Demiral. Rugani non è un problema per la Juve e per Allegri, al momento non ci è stata comunicata la volontà di separarsi da parte della Juve”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

CMIT TV | Torchia (ag. Rugani): “Daniele con Sarri alla Lazio? Non lo chiamerà”

Il procuratore di Daniele Rugani ha parlato anche di un suo possibile approdo alla Lazio con Maurizio Sarri: “Non lo chiamerà. L’ha avuto, l’ha voluto al Napoli e al Chelsea, quando si sono ritrovati alla Juventus non ha avuto un occhio di riguardo. Anche se nell’anno di Sarri ha comunque fatto 18 presenze ed è stato il terzo difensore per utilizzo”.

Davide Torchia, poi, ha parlato anche di Milinkovic-Savic e Paul Pogba, entrambi accostati alla ‘Vecchia Signora’. “Non sono impossibili, però molto difficili per la Juve per i loro costi. Sarebbe un bagno di sangue in questo momento e non possono permettersi bagni di sangue. Pogba potrebbe essere più abbordabile, tramite qualche scambio, ma la Juventus dovrebbe rinunciare a qualcuno”.

Infine, l’ex giocatore ed attuale procuratore ha commentato anche la vicenda Superlega: “È stato cavalcato in modo strumentale da club e UEFA il “tifoso abbandonato”. Quando Agnelli a capo dell’ECA si è battuto per portare le squadre italiane fisse in Champions League da due a quattro nessuno si è lamentato. A discapito di squadre minori, ma nessuno ha detto nulla. È una questione economica, i club italiani dovrebbero iniziare ad investire nel palcoscenico italiano come succede in Germania”.