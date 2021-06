Ai microfoni di CMIT TV è intervenuto lo storico procuratore, Antonio Caliendo, che ha fatto il punto sull’attacco della Juventus

Non è stato ancora scritto il futuro di Cristiano Ronaldo. Come raccontato su Calciomercato.it, il portoghese ha voglia di lasciare Torino, per vivere una nuova avventura. Verosimilmente avremo novità una volta concluso l’Europeo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Antonio Caliendo – intervenuto ai microfoni di CMIT TV – ha fatto il punto sull’attacco della Juventus, a partire chiaramente dal possibile addio di Cristiano Ronaldo: “Prendiamo il caso Donnarumma, la sua cessione è stata decisa prima, 2-3 mesi fa – esordisce lo storico procuratore -. Così sarà con Ronaldo, secondo me andrà via. Ci sono dei grossi colpi pronti ad essere ufficializzati. Tutto sta al Psg che deve cedere Mbappe, che è già d’accordo con il Real da 2-3 mesi. Non è un caso che i camion abbiano già caricato le auto del portoghese. Icardi dunque alla Juve? Con lui si completerebbe il triangolo giusto. Lo stesso argentino, sarebbe dovuto arrivare alla Juve qualche anno fa”.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato Juventus, summit per Morata: le ultime sullo spagnolo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, un bomber per Allegri | Tra Serie A e estero: il punto

Gabriel Jesus – “E’ uno dei candidati assolutamente, ma io penso che è Icardi il favorito. Avremo novità nel giro di una decina di giorni”.