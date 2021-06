Sampdoria, oggi novità per il futuro della panchina: Dionisi la prima scelta, ma sul tecnico toscano può piombare il Sassuolo

Dopo il matrimonio tra Maurizio Sarri e la Lazio concretizzato nella notte, cala il numero delle squadre di Serie A ancora a caccia di un allenatore. Tra queste c’è la Sampdoria, che per la panchina sta sondando diversi profili. Il più caldo è quello di Alessio Dionisi, allenatore dell’Empoli. Il tecnico, artefice della promozione dei toscani in massima serie, potrebbe lasciare gli azzurri solo a fronte di un indennizzo economico. E proprio oggi potrebbe rivelarsi la giornata decisiva per capire se l’Empoli accetterà le condizioni dei blucerchiati. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Se i blucerchiati dovessero abbandonare la pista Dionisi, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, non va comunque escluso l’addio all’Empoli. Perché sul tecnico potrebbe piombare il Sassuolo, che sta pensando a lui per la panchina. L’interesse della società neroverde nei confronti del giovane allenatore non è nuovo e il club emiliano ancora non ha ancora trovato l’accordo totale con Giampaolo. Le richieste empolesi però non cambieranno. Attenzione però ad una terza pista, un nome a sorpresa su cui potrebbe puntare la dirigenza neroverde.