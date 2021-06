L’affare tra l’Inter e il PSG per Hakimi si arricchisce di un nuovo capitolo. Dalla Francia rilanciano un’altra ipotesi per la chiusura della trattativa

A suon di gol, assist e sgroppate sulla fascia destra, Achraf Hakimi ha dimostrato di valere tutto l’investimento fatto dall’Inter la scorsa estate per strapparlo al Real Madrid. Un autentico exploit per l’esterno marocchino che ha addirittura incrementato il livello rispetto alle già ottime annate di Dortmund. Una crescita esponenziale per il classe 1998 dell’Inter che però potrebbe essere il grande sacrificato all’altare dei conti del club di Zhang. Il Paris Saint Germain in particolare da settimane ha lanciato l’assalto ad Hakimi, mettendo sul tavolo una proposta concreta da 60 milioni di euro. Troppo pochi però per ora per convincere la dirigenza dell’Inter a privarsi del proprio gioiello. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter, il PSG all’attacco per Hakimi: un calciatore nell’affare

A dispetto della differenza tra domanda ed offerta, secondo quanto sottolineato da ‘Le10sport.com’ l’ex giocatore del Real Madrid dà priorità proprio all’arrivo a Parigi in caso di divorzio premature dall’Inter. A Leonardo resta però la parte più complessa: convincere la società di Suning. A tal proposito secondo quanto rivelato dalla testata transalpina lo stesso dirigente del PSG starebbe trattando con i nerazzurri che chiedono più soldi. Per questo, il direttore sportivo verdeoro avrebbe suggerito di integrare un giocatore, o anche più, nell’affare con l’Inter per Hakimi in un vero maxi scambio. Continuano le discussioni tra i due club e Leonardo spera di convincere così il club meneghino.