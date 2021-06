Calciomercato, nuova offerta del Brighton per Velasco

Il talentino argentino Velasco ha calamitato le attenzioni di diversi club europei ed è finito nei radar anche dell’Italia

Insieme al Club America, il Parma è stato uno dei primi club a mettere nei propri radar Alan Velasco. La retrocessione in Serie B ha tuttavia complicato i piani dei Ducali, favorendo invece altri club europei nella corsa al calciatore. Nel mirino di Monaco, Lione e Newcastle, la stellina dell’Independiente ha ricevuto nuovi sondaggi anche dalla Serie A, ma ad oggi l’offerta più concreta è arrivata dalla Premier League.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Gaston Silva: “Tornerei in Italia. Nandez in una big. Messi o CR7? Non ho dubbi”

Nonostante una prima proposta rifiutata, il Brighton ha deciso di non mollare la presa sull’attaccante 18enne e, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, ha preparato una nuova offerta per il club argentino da 12,5 milioni di dollari complessivi. I contatti diretti tra le due dirigenze vanno avanti ormai da tempo, ma la trattativa è in corso e ad oggi non c’è ancora l’accordo.