Molto vigile sul mercato sudamericano, il Parma ha messo nel mirino Alan Velasco, ma c’è la forte concorrenza di Santiago Solari

Fresco di rinnovo contrattuale fino al dicembre del 2023, con clausola rescissoria alzata a circa 19 milioni di euro, Alan Velasco è stato inserito dal ‘The Guardian’ tra i migliori giovani del panorama mondiale. Presenza fissa nelle giovanili dell’Argentina, il trequartista 18enne ha bruciato le tappe, entrando nella prima squadra dell’Independiente quando non aveva ancora compiuto 17 anni. Con 3 gol e 3 assist in 15 presenze, il 2020 è stato un anno fondamentale per la sua crescita, suggellata anche in campo internazionale, con un gol e 2 assist in Coppa Sudamericana.

Una maturazione che non sta passando inosservata. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, infatti, il ragazzo piace molto al Parma, ma non solo. Di recente, c’è infatti da registrare un interesse concreto da parte Club America, che ha da poco annunciato Santiago Solari come allenatore. La società messicana non ha ancora presentato offerte ufficiali, ma monitora con molta attenzione il ragazzo.