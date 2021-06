Sbarcato al Napoli due anni fa, Elmas è atteso protagonista dell’Europeo con la sua Macedonia del Nord

Elif Elmas continuerà a giocare nel Napoli a meno di offerte importanti per il suo cartellino. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it il talento macedone, uno dei dieci che verrà maggiormente attenzionato all’Europeo, intende proseguire la sua avventura in azzurro nonostante non gli sia stato dato lo spazio che si aspettava. Spalletti potrebbe essere il tecnico ideale per trovare una certa continuità e mostrare tutte quelle qualità che due anni fa hanno convinto il club di De Laurentiis a investire per lui 16 milioni di euro e poi a rinnovargli il contratto fino a giugno 2025.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, De Laurentiis blinda il top: clausola monstre

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Agenti Elmas: “Tra i migliori al mondo della sua generazione”. Poi ‘avvisa’ il Napoli

Calciomercato Napoli, niente prestito per Elmas: tentativo a gennaio del Benfica

Naturalmente Elmas è molto ambito sul mercato, con il Benfica davvero in prima linea. I lusitano ci hanno già provato concretamente nello scorso gennaio con una proposta di prestito rispedita però al mittente dal Napoli. Tale formula non verrebbe presa in considerazione neanche adesso, sia dallo stesso classe ’99 di Skopje pilastro della Macedonia del Nord di Angelowski, che dai partenopei.