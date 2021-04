Nikola Gjosevski e Djevat Elmas hanno parlato in esclusiva a Calciomercato.it all’indomani della storica vittoria della Macedonia in casa della Germania

Porta la firma di due ‘italiani’ la storia vittoria di ieri sera della Macedonia del Nord di Angelovski in casa della Germania nel match valevole per le qualificazioni a Qatar 2022. Parliamo di Goran Pandev del Genoa ed Elif Elmas del Napoli, con quest’ultimo autore della rete decisiva a cinque dal termine della rete del gol che ha chiuso definitivamente i giochi, condannando la Nazionale tedesca a una sconfitta casalinga vent’anni dopo l’ultima in una gara di qualificazione e mandando in visibilio un intero Paese.

“Questa generazione è la migliore nella storia della Macedonia – hanno esordito in esclusiva a Calciomercato.it Nikola Gjosevski e Djevat Elmas, agente e papà del centrocampista classe ’99, entrambi rappresentanti ufficiali del numero 7 azzurro – Ci qualifichiamo all’Europeo per la prima volta nella nostra storia. Elmas è il nostro diamante, un giocatore che non avevamo prima, uno dei migliori giocatori al mondo della sua età. Sappiamo che con le sue qualità – hanno sottolineato in conclusione Gjosevski ed Elmas se, aprendo di fatto a una futura partenza da Napoli – un giorno riuscirà ad arrivare nelle migliori squadre d’Europa”.