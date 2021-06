Il futuro di Donnarumma continua ad essere incerto: l’intreccio Juventus-Roma potrebbe sbloccare la situazione del portiere della Nazionale

Manca sempre meno all’inizio dell’Europeo, kermesse continentale che accenderà i tifosi di tutta Europa questa estate, e Gianluigi Donnarumma non ha ancora una squadra per la prossima stagione. Oltre al Barcellona, come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus sarebbe in pole position per il portiere della Nazionale. Sia i bianconeri che i blaugrana, però, devono prima risolvere le questioni legate a Szczesny e ter Stegen per poter poi mettere le mani su ‘Gigio’. In questo senso, però, la svolta potrebbe essere rappresentata da un intreccio di mercato che coinvolgerebbe Juventus e Roma. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, conferme sullo scambio Szczesny-Florenzi | “Donnarumma si sente bianconero”

Sono ore frenetiche per il mercato, specialmente per quanto riguarda i giocatori della Nazionale che prenderanno parte all’Europeo. Come dichiarato da Lele Oriali, infatti, l’auspicio dello staff tecnico azzurro è che le questioni di mercato vengano risolte prima dell’inizio della kermesse: l’obiettivo è quello di avere una rosa di giocatori sereni a disposizione. Tutti gli occhi, al momento, sono su Gianluigi Donnarumma: la svolta, però, potrebbe essere vicina. La Juventus, tra le più quotate a raggiungere l’ormai ex Milan, potrebbe aver trovato l’incastro giusto.

Intervenuto ai microfoni di ‘Juventibus’, il giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’ Giovanni Albanese ha rivelato: “Io ho trovato qualche conferma sponda Roma sullo scambio Szczesny-Florenzi, la Juve sta valutando tutte le ipotesi. È chiaro che senza la cessione di Szczesny non può arrivare Donnarumma, ma la sensazione è che Donnarumma si senta già un giocatore della Juve”. Florenzi rientrerà in giallorosso questa estate, dopo che il PSG ha deciso di riscattarlo, ma potrebbe essere uno dei giocatori indicati da Mourinho per fare cassa. Lo scambio con i bianconeri, che vedrebbe il portiere polacco ritornare nella Capitale, rimane comunque difficile per le cifre che ci sono in ballo: tuttavia, potrebbe rappresentare una possibilità per tutte le parti in causa.