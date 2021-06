Calciomercato Milan, stretta finale per il bomber | Le cifre dell’affare

Il Milan è vicino a centrare un colpo sensazionale in attacco sul calciomercato. I rossoneri sono a un passo dal bomber: le cifre

Il Milan ha agguantato la qualificazione in Champions League in extremis sul calciomercato. Ora i rossoneri valutano il futuro e dovranno puntellare la rosa con nomi di pregio che possano fare particolarmente comodo a Stefano Pioli. In tal senso, sono diversi i profili in ballo e che piacciono al club rossonero. Paolo Maldini pianifica la nuova stagione e pare avere le idee ben chiare su chi puntare, come vi abbiamo riportato nelle ultime ore.

Un nome che è tornato particolarmente in auge per la Serie A, e in questo caso per il Milan, è quello di Olivier Giroud. L’attaccante francese è in uscita dal Chelsea e sembra il partner designato ideale da affiancare a Zlatan Ibrahimovic. Nell’anno del ritorno in Champions League, il Milan ha tutta l’intenzione di rinforzare l’attacco con un nome di pregio e Giroud incarna sicuramente questo profilo. Di seguito tutti i dettagli sulla trattativa.

Calciomercato Milan, Giroud sempre più vicino: le cifre e il retroscena

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, la strada per il bomber pare ormai tracciata. Il calciatore dovrebbe arrivare al Milan, firmando un biennale da 4 milioni netti a stagione. Ricordiamo, però, che il francese potrà beneficiare del Decreto Crescita e quindi a lordo peserà sui 6 milioni.

La sua volontà intanto pare sempre più chiara. Spuntano diversi retroscena sulle offerte ricevute dal bomber nelle ultime settimane. C’era su di lui il West Ham, club della Mls e il Villarreal, ma nessuna di queste proposte è risultata attraente come quella del Milan. Inoltre, il Chelsea aveva offerto il prolungamento per un’altra stagione a 4,2 milioni. Niente da fare: Giroud ha voglia di intraprendere una nuova esperienza e con ogni probabilità sarà al Milan.