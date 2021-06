Lazio, le richieste di Sarri: c’è anche il nodo collaboratori

Sono giorni decivisi per la panchina della Lazio: svolta attesa entro la fine della settimana. C’è anche il nodo collaboratori: le ultime

Maurizio Sarri e Lazio, un matrimonio possibile. La svolta nella trattativa tra il tecnico toscano e la società biancoceleste potrebbe esserci entro la fine della settimana. Da domani ogni giorno sarà buono per un incontro conoscitivo tra l’ex allenatore della Juventus e il presidente laziale, Claudio Lotito. Sarri avrebbe già studiato e dato un parere positivo sulla qualità della rosa della Lazio. Avrebbe chiesto la permanenza dei big, il taglio degli esuberi e l’inserimento di due o tre pedine funzionali al suo progetto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Al di là dell’aspetto economico, sul quale c’è margine per trovare un accordo, un ulteriore nodo potrebbe essere costituito dal numero dei collaboratori dell’ex Empoli: uno staff tecnico troppo nutrito per gli standard biancocelesti. Intanto, a Formello si lavora anche per un piano B: risalgono le quotazioni di Vincenzo Italiano, che avrebbe messo in stand-by il rinnovo con lo Spezia, in attesa di novità sul fronte Lazio. Tramontata la pista Sinisa Mihajlovic, ormai saldo sulla panchina del Bologna, resta viva l’incognita del mister x: il “classico” nome a sorpresa che ha spesso caratterizzato le sessioni di mercato biancocelesti. In questo senso, trova conferme l’incontro tra Lotito e Vitor Pereira, tecnico portoghese ex Fenerbahçe, Olympiakos e Porto.