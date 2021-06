Calciomercato Lazio, Italiano aspetta: rinnovo in stand by con lo Spezia

Dopo l’addio di Simone Inzaghi, passato all’Inter, in casa Lazio si cerca l’erede: occhi puntati Sarri, ma c’è anche Italiano in lizza

Rinnovo in standby per Vincenzo Italiano. Tra il tecnico e lo Spezia c’è un accordo di massima per prolungare il matrimonio, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, ma l’allenatore, contattato anche dalla Lazio, avrebbe chiesto tempo prima di mettere tutto nero su bianco. Se il presidente Claudio Lotito, ora forte su Maurizio Sarri, dovesse chiamarlo, Italiano non esiterebbe ad accettare la panchina dei capitolini.