Il Direttore Sportivo, Igli Tare, vuole provare a convincere Maurizio Sarri ad accettare la panchina della Lazio

Summit tra Igli Tare e Maurizio Sarri. Il Direttore sportivo della Lazio ha voluto incontrare il tecnico italiano con l’obiettivo di convincerlo ad accettare la panchina biancoceleste. Al momento, dunque, come raccolto da Calciomercato.it, non c’è la volontà di affrontare discorsi economici con l’ex allenatore della Juventus. Il blitz dell’albanese è finalizzato ad ottenere il sì di Sarri, che sta riflettendo se accettare o meno. Solo dopo si coinvolgeranno gli agenti per trovare un accordo economico.

Nel frattempo la Juventus ha deciso di pagare al tecnico la penale di 2,5 milioni di euro, così da non far scattare automaticamente il terzo anno di contratto. Dal primo luglio, dunque, Sarri non sarà, comunque, più legato ai bianconeri.