Calciomercato Milan, corsa contro il tempo per Giroud

Calciomercato Milan, i rossoneri provano ad accelerare per Giroud: il piano per chiudere il colpo in attacco prima possibile

Il Milan ha ormai individuato il vice Ibrahimovic ideale in Olivier Giroud. Come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, Maldini e Massara restano in contatto con l’entourage di Giroud alla ricerca di un accordo. ‘Tuttosport’ integra il discorso affermando che alla fine un biennale con un ingaggio da 4 milioni più bonus dovrebbe rappresentare la quadratura del cerchio.

Il Milan spinge nel tentativo di chiudere l’accordo con il francese prima degli Europei. In questo modo, il giocatore potrebbe svolgere le visite in toccata e fuga a Milano prima della rassegna continentale, o nelle vicinanze del ritiro della Francia. Viceversa, bisognerebbe attendere la fine del torneo.