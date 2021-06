Amine Adli è pronto a lasciare il Tolosa. Il rinnovo di contratto difficilmente arriverà. Il presidente del club francese ha parlato così del futuro del calciatore che tanto piace al Milan

In una lunga intervista, rilasciata a ‘La Depeche du Midi’, il presidente del Tolosa, Damien Comolli, ha parlato di calciomercato. Il numero uno del club francese si è soffermato a parlare di Amine Adli: “E’ dura tenere i giovani e ancor di più quando non si sale in Ligue 1 – ammette -. Tutti nel gruppo hanno ricevuto un’offerta di prolungamento, nessuno escluso. Per quanto riguarda Amine Adli, devo aver avuto dai 10 ai 12 incontri con lui per parlare del suo contratto. Finora non ha prolungato, non so cosa accadrà. Non ho avuto discussioni con nessun club. Questa è la situazione”.

Adli – non è un segreto – è uno dei profili che più piace al Milan. Il calciatore, eletto miglior giocatore della Ligue 2, è destinato a cambiare squadra dopo la mancata promozione. Il rinnovo, come ha fatto intendere Comolli non arriverà e il contratto in scadenza nel 2022 non lascia dubbi. Adli, che può giocare in tutti i ruoli della trequarti ma anche da punta, ha una valutazione di 10-12 milioni di euro. Attenzione alla concorrenza del Marsiglia, del Bayer Leverkusen e di altri club tedeschi.