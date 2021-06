Milan, nodo rinnovi: il comunicato in cui si esprime pieno appoggio alla società da parte dell’Associazione Piccoli Azionisti

Con l’arrivo di Maignan e il conseguente addio a zero di Donnarumma, il Milan ora dovrà gestire un ultimo impellente rinnovo, quello di Calhanoglu. Il futuro del turco sembra però sempre più lontano da Milanello, con la Juventus grande favorita per ingaggiarlo. La politica della dirigenza rossonera però sembra chiara: niente gioco al rialzo. Intanto si guarda con attenzione anche ai rinnovi in scadenza i prossimi anni, in particolare quello di Kessie, ma nel frattempo c’è chi si è espresso sulla politica adottata dal club. Si tratta dell’Associazione Piccoli Azionisti Milan, che attraverso un comunicato ha voluto esprimere pieno appoggio alla dirigenza. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Questo il comunicato dell’associazione:

“APA Milan ha seguito con attenzione l’evolversi dei rinnovi dei giocatori con i contratti in scadenza di AC Milan. APA Milan desidera manifestare pubblicamente il proprio appoggio e apprezzamento per la linea dura tenuta dalla dirigenza nei confronti di quei giocatori e dei loro procuratori che hanno pensato di poterla ricattare per ottenere ingaggi non in linea con una sana e sostenibile gestione di una società di calcio. Il Milan è di chi lo ama, non di chi lo vuole sfruttare”.