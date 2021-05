Alla fine, dopo settimane di incertezze, è in arrivo la firma che farebbe sfumare definitivamente un colpaccio a zero per Juve e Milan

Ha lasciato tutti con il fiato sospeso per settimane, ma ora Henrikh Mkhitaryan sembra aver deciso il suo futuro. L’armeno, a meno di clamorosi ribaltoni dell’ultima ora, rimarrà alla Roma. Oggi scadeva infatti l’opzione per il rinnovo da parte del calciatore, che ovviamente in caso di non risposta (sia negativa che positiva) avrebbe lanciato un segnale decisamente poco coerente con una permanenza a Trigoria. Invece proprio in questi minuti – a una manciata quasi di secondi dal gong finale che avrebbe chiuso i giochi – Mkhitaryan ha fatto sapere alla Roma di essere favorevole a giocare ancora con la maglia giallorossa, anche se non ci sono ancora firme.

Roma, Mkhitaryan verso la firma sul rinnovo

A questo punto il giocatore prenderà in considerazione l’offerta del club, che è molto importante (due anni più opzione per il terzo). Ma dopo il silenzio che aveva fatto pendere la bilancia verso il pessimismo, ora l’apertura c’è stata. Secondo ‘Il Corriere dello Sport’, la firma arriverà nei prossimi giorni. A questo punto, con questa piega, il 32enne armeno è un colpo che sfuma per Juventus e Milan. Mkhitaryan, ex Borussia Dortmund, United e Arsenal, era stato offerto anche alle due big italiane come alternativa a Calhanoglu per i bianconeri e come erede per i rossoneri. Raiola, visti i tempi lunghissimi della decisione, si era cominciato a muovere mentre sul suo tavolo sono arrivate parecchie offerte anche dall’estero.